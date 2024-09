Napoli, Juan Jesus segna e 'copia' Totti nell'esultanza con la scritta "6 unica"

Reminescenze di un passato da romanista per Juan Jesus. Il difensore del Napoli segna il 3-0 sul Palermo, dopo la doppietta di Ngonge, nel match valido per i sedicesimi di Coppa Italia al Maradona, ed esulta mostrando una maglia celebratva, che sembra ispirata a quella ideata da Totti in un derby di inizio millennio.