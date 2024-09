Conte dopo Napoli-Palermo: "Stiamo ricostruendo, ora testa al Monza"

NAPOLI - Parola ad Antonio Conte dopo il match dei sedicesimi di Coppa Italia vinto 5-0 al Maradona contro il Palermo dal suo Napoli , che negli ottavi di finale sfiderà la Lazio. "Risposte importanti da chi aveva giocato meno - ha detto il tecnico azzurro -. Ora però testa al Monza, sarà dura". Rileggi le sue dichiarazioni in diretta tv e in coferenza stampa .

00:06

Conte mette in guardia il Napoli: "Ora testa al Monza, sarà dura"

Dopo i complimenti per il 5-0 al Palermo, Antonio Conte mette però in guardia il suo Napoli: "Non dobbiamo andare dietro agli eccessi - ha detto in conferenza stampa -, ma lavorare a testa bassa perché già nel prossimo match contro il Monza incontreremo difficoltà".

00:02

Conte elogia Zerbin: "Può starci benissimo in questo Napoli"

Conte gongola per la prestazione di quegli azzurri che finora avevano giocato meno e sono stati protagonisti nel 5-0 rifilato al Palermo in Coppa Italia. Non c'era Folorunsho, che "ha avuto un attacco influenzale" nelle ore scorse come ha spiegato lo stesso tecnico in conferenza stampa, ma nella ripresa ha trovato spazio Zerbin: "Voglio dare soddisfazione ai ragazzi che mi stanno dando tutto e lui ha dimostrato di poterci stare benissimo in questa rosa".

23:54

Conte e il Napoli extra-large: "Interpreti diversi, stesso spartito"

Un Napoli bello e vincente, che ha attaccato dall'inizio alla fine, quello che ha battuto 5-0 il Palermo al Maradona nei sedicesimi di Coppa Italia nonostante i diversi cambi di formazione operati da Antonio Conte: "È stata una mia scelta, anche rischiosa, per vedere tutti i giocatori coinvolti nel progetto e sono contento della riposta ricevuta - ha detto il tecnico azzurro in conferenza stampa dopo la partita -. Sono cambiati gli interpreti ma lo spartito è stato suonato allo stesso modo".

23:45

Dionisi: "Episodi arbitrali? Inutile parlare dopo un 5-0"

"Abbiamo sbagliato cose anche semplici, forse per inesperienza o per pressione, ma questa non era la nostra gara, il campionato per noi ricomincia lunedì". Queste le parole di Alessio Dionisi, allenatore del Palermo intervenuto in seguito alla sconfitta esterna per 5-0 contro il Napoli nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. "Gli episodi arbitrali? Ce ne sono stati alcuni, forse giudicati frettolosamente, ma preferirei parlare delle cose che mi competono anche perché la partita è finita 5-0 e sarebbe inutile parlare di questo - ha commentato ai microfoni di 'Italia 1' -. Sapevamo di avere poche possibilità qui a Napoli, ma al momento del possibile rigore eravamo in un buon momento, avendo anche preso un palo. Dispiace essere rimasti in dieci a trenta minuti dalla fine della partita. L'entrata di Vasic non mi sembrava grave".

23:36

Conte soddisfatto: "Approccio serio, stiamo ricostruendo il Napoli"

Antonio Conte applaude il suo Napoli dopo il 5-0 rifilato al Palermo nei sedicesimi di Coppa Italia al Maradona: "L'approccio al match è stato importante - ha detto ai microfoni di 'Italia 1' -. Volevamo passare il turno e prima della partita ci siamo detti che serviva una gara seria. Poi c'è sempre spazio per il lavoro e per migliorare dove si sbaglia". Poi un elogio al gruppo: "I ragazzi rimasti e i nuovi si sono integrati molto bene e lavoriamo nel clima giusto. Stiamo ricostruendo su una vecchia base con dei giocatori che hanno portato energia nuova e soprattutto sono ragazzi seri".

23:30

Napoli-Palermo, lanci di petardi tra tifoserie: caos all'intervallo

Il secondo tempo della partita Napoli-Palermo, sedicesimi di finale di Coppa Italia, è cominciato con cinque minuti di ritardo a causa dell'esplosione di petardi che si sono scambiati i tifosi delle due squadre. L'arbitro Collu, per motivi di sicurezza e anche a causa del fumo che aveva invaso il terreno di gioco, ha fatto riprendere la gara solo dopo che lo speaker aveva più volte invitato i tifosi a sospendere il lancio di petardi.

23:21

Raspadori applaude il Napoli: "Mentalità vincente"

"Inutile fare paragoni con lo scorso anno, stiamo ricostruendo una mentalità vincente". Così Raspadori ha parlato ai microfoni di 'Italia 1' dopo il 5-0 rifilato dal Napoli al Palermo nel match di Coppa Italia al Maradona, indicando ai compagni la strada da seguire: "Avere continuità per 90' come stasera è fondamentale, bisogna avere il ritmo giusto per tutta la partita".

23:15

Coppa Italia, il quadro degli ottavi di finale

Coppa Italia, gli accoppiamenti degli ottavi di finale (4-18 dicembre): Juventus-Cagliari; Fiorentina-Empoli; Bologna-Monza; Atalanta-Cesena; Milan-Sassuolo; Roma-Sampdoria; Lazio-Napoli; Inter-Udinese.

23:12

Ngonge esulta per la doppietta: "Una grande notte"

"Grandi emozioni, ancora di più qui al Maradona. Una grande notte, abbiamo dimostrato una grande anima e sono felice per me e per la squadra". Così ai microfoni di 'Italia 1' il belga Ngonge, autore di una doppietta nel match di Coppa Italia vinto 5-0 dal Napoli contro il Palermo. "Penso che siamo sulla via giusta - ha aggiunto l'attaccante dopo la partita -, stiamo lavorando bene con il mister dando tutto. Siamo una squadra, non conta chi gioca di più e chi meno: solo insieme arriveremo al nostro obiettivo".

22:57

Napoli, Juan Jesus segna e 'copia' Totti: come ha esultato

