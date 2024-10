Calendario ottavi Coppa Italia: orario e quando si gioca

Durante la pausa per le partite delle nazionali, la Lega Serie A ha reso noto il calendario degli ottavi di finale della Coppa Italia . Otto partite secche per decidere chi accederà ai quarti.

Coppa Italia, il calendario degli ottavi di finale

Gli ottavi si apriranno il 3 dicembre alle 18:30 con la sfida tra Bologna e Monza. Alle 21 dello stesso martedì il Milan ospiterà a San Siro il Sassuolo. Gli ottavi di finale della Coppa Italia proseguono mercoledì 4 alle 21 con il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli. La prima settimana degli ottavi sarà chiusa il 5 dicembre con il big match tra Lazio e Napoli: fischio d'inizio in programma all'Olimpico di Roma alle 21. Ottavi che riprendono il 17 dicembre alle 21 con Juventus-Cagliari. Doppia sfida in programma per mecoledì 18: Atalanta-Cesena alle 18:30 e Roma-Sampdoria alle 21. Il quadro degli ottavi di finale della Coppa Italia si chiuderà giovedì 19 dicembre alle 21 con Inter-Udinese.