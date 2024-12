Il Milan si diverte contro il Sassuolo: punteggio tennistico e quarti di finale

Un Milan in salute diverte e si diverte nell'ottavo di finale di Coppa Italia, travolgendo il Sassuolo per 6-1 e si guadagna in scioltezza l'accesso ai quarti. La squadra di Fonseca impiega meno di 25 minuti per liquidare la pratica, mettendo subito all'angolo la capolista della Serie B e andando a segno in rapida successione due volte con Chukwueze, con Reijnders e con Leao tra il 12' e il 23' del primo tempo. Nella ripresa tanti cambi e i gol di Calabria per la cinquina, di Mulattieri per la bandiera ospite e ancora di Abraham per il punteggio tennistico a favore dei rossoneri. Ora il Milan attenderà il nome della prossima rivale, che uscirà dalla sfida tra Roma e Sampdoria.