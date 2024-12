Bove, l'emozionante dedica social di Dodo prima di Fiorentina-Empoli

FIRENZE - Dopo aver convinto con una video chiamata i compagni a scendere in campo nella sfida di Coppa Italia al Franchi contro l'Empoli in programma oggi (4 dicembre, ore 21), Edoardo Bove resta ricoverato in terapia intensiva al Careggi dove proseguono gli accertamenti per capire le cause del malore accusato durante il match tra Fiorentina e Inter. E a poche ore dal derby toscano un'emozionante dedica social è arrivata da un suo compagno di squadra.

Fiorentina-Empoli: segui LIVE la sfida di Coppa Italia

Bove, la dedica di Dodo prima di Fiorentina-Empoli

"Per te fratello", ha scritto il difensore brasiliano Dodo in una storia su Instagram in cui ha postato una preview di Fiorentina-Empoli con la maglia numero 4 del 22enne centrocampista, arrivato a Firenze in estate dalla Roma. I viola insomma andranno in campo per il proprio compagno di squadra stasera, con l'obiettivo di dedicargli insieme a tutti i tifosi del Franchi la qualificazione ai quarti di Coppa Italia.