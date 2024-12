Fiorentina, che succede in caso di parità in Coppa Italia? Cosa dice il regolamento

FIRENZE - Inizia allo stadio 'Franchi' contro l' Empoli l'avventura della Fiorentina nella Coppa Italia 2024/25 . I viola di Palladino sfidano gli azzurri di mister D'Aversa nel derby toscano, valido per gli ottavi di finale della competizione ( segui qui il LIVE ). Una sfida che Kean e compagni vogliono vincere per il loro compagno, Edoardo Bove , ancora ricoverato all'ospedale di Careggi di Firenze dopo il malore di domenica nel primo tempo di Fiorentina-Inter. Ma cosa succede se viola e azzurri dovessero chiudere in parità i 90 minuti? Ecco cosa dice il regolamento.

Coppa Italia, cosa succede in caso di parità: i dettagli

La Coppa Italia 2024/25 presenta una piccola ma sostanziale novità regolamentare: infatti, in caso di parità nei 90 minuti, non si disputeranno i tempi supplementari (che torneranno dalla semifinale in poi) come accadeva nelle edizioni precedenti ma si andrà direttamente ai calci di rigore. La vincente della sfida tra Fiorentina ed Empoli se la vedrà con una tra Juventus e Cagliari.