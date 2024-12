Noslin scatenato, Napoli travolto. La Lazio vola ai quarti di Coppa Italia. Rivivi la diretta

Il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia ha proposto la sfida tra la Lazio di Marco Baroni e il Napoli di Antonio Conte : 3-1 per i biancocelesti allo stadio Olimpico di Roma. Tripletta di Noslin , momentaneo pari di Simeone . Le due squadre si ritroveranno anche in Serie A domenica prossima . Ai quarti gli uomini di Baroni affronteranno la vincente di Inter-Udinese tra il 5 e il 26 febbraio 2025. Rivivi la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

23:24

Lazio, Baroni: "Non ci sono seconde linee"

Baroni: "Ho detto ai ragazzi che per provare a essere protagonisti in tutte e tre le competizioni, campionato, Europa League e Serie A, dovevano essere tutti titolari. Non voglio sentir parlare di seconde linee. I ragazzi stanno facendo delle grandi prestazioni. La squadra è molto partecipativa ed è andata verso la direzione della nostra proposta. Bello allenare una squadra sempre partecipe. Questa squadra ha ampi margini di miglioramento. Possiamo crescere e lo dobbiamo fare lavorando sulla crescita dei nostri giovani".

23:23

Baroni su Noslin

Baroni: "Noslin? Siamo ripartiti con dei giovani. Lo avavo avuto, l'ho rivoluto. Ha qualità tecniche, tatti e morali importanti. Può spaziare su tutto il fronte d'attacco. Gli daremo modo di crescere e migliorare. Lo merita".

23:21

Baroni: "Complimenti a Hysaj, felici di essere passati così"

Baroni a Mediaset: "Pedro? Parlerei anche di Hysaj, che non è in lista ma ha fatto una grande partita. Ho voluto premiarlo, ha fatto una grande partita. Abbiamo intepretato la partita con personalità, cercando di giocare. Volevamo passare il turno, lo abbiamo fatto anche con una buona partita".

23:11

Conte: "Siamo delusi? Turnover? C'era bisogno di testare chi ha giocato meno"

Conte a Mediaset: "Siamo delusi di escere usciti dalla Coppa Italia. Interiormente siamo arrabbiati. Fare la scelta di cambiare undici titolari poteva portare dei rischi. Dovevamo comunque fare una scelta. Tanti giocatori non avevano mai avuto la possibilità di giocare una partita ufficiale da quella contro il Palermo in Coppa Italia. C'era bisogno di testare, vedere e dare l'opportunità a tutti i calciatori che si impegnano e danno l'anima tutta la settimana. Era giusto vedere, valutare, c'è dispiacere di uscire dalla competizione ma andavano fatte delle valutazioni".

23:07

Lazzari: "Dobbiamo continuare a seguire Baroni"

Lazzari a Mediaset: "Dobbiamo continuare a seguire Baroni e su questa squadra. Siamo felici per la qualificazione ai quarti di finale".

23:06

Pedro: "Al Maradona sarà molto più dura"

Pedro a Mediaset: "Siamo felici, stiamo giocando un gran calcio, ma in campionato al Maradona sarà molto più difficile. Giocheranno in casa e con tutti i titolari. Ora godiamoci questa serata e continuiamo così. Complimenti a Noslin".

23:05

Napoli, manna su Osimhen e Kvara

23:02

Coppa Italia, programma e risultati degli ottavi di finale

Dopo il 4-0 del Bologna al Monza, il 6-1 del Milan al Sassuolo, la vittoria ai rigori dell'Empoli a Firenze (2-2 al termine dei tempi regolamentari) con Lazio-Napoli 3-1 è andata in archivio un'altra gara valida gli ottavi di finale di Coppa Italia. COPPA ITALIA, CALENDARIO E RISULTATI

22:57

Noslin, serata da record

La tripletta realizzata da Tijjani Noslin stasera contro il Napoli è la sua prima marcatura multipla in carriera con i club tra i professionisti tra tutte le competizioni. Fonte: Opta.

22:50

Finisce qui! La Lazio si qualifica ai quarti di finale, Napoli eliminato

Finisce qui, avanza la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia, Napoli eliminato. All'Olimpico finale di 3-1, tripletta di Noslin, momentaneo pari di Simeone.

22:48

92' - Standing ovation per Noslin

Standing ovation per Noslin, sostituito da Marusic.

22:46

90' - Tre minuti di recupero

Sono tre i minuti di recupero.

22:44

88' - Mandas chiude su Neres

Mandas è bravo a chiudere su Neres.

22:41

85' - Fuori Raspadori, dentro Lobotka

Lobotka per Raspadori, che non è riuscito a entrare in partita.

22:40

84' - Ammonito Neres

Neres impedisce la ripartenza di Isaksen: ammonito.

22:38

82' - Lazio pericolosa con Isaksen

Isaksen ci prova: diagonale di poco sul fondo.

22:36

80' - Ammonito Hysaj

Ammonito Hysaj per proteste.

22:34

78' - Dentro Lukaku, fischi dei tifosi della Lazio

Dentro Lukaku, fuori Simeone. Fischi dei tifosi della Lazio per l'ex attaccante della Roma.

22:32

76' - McTominay alto sulla traversa

Tentativo di McTominay, tiro alto sulla traversa.

22:30

74' - Caprile para su Tchaouna

Caprile devia in angolo un tiro di Tchaouna.

22:29

73' - Cambio per la Lazio: rientra Castrovilli

Esce Dele Bashiru e nella Lazio rientra Castrovilli.

22:28

72' - Triplo cambio per il Napoli

Triplo cambio per il Napoli. Politano per Ngonge, Di Lorenzo per Zerbin, McTominay per Folorunsho.

22:23

67' - Tentativo di Gilmour

Gilmuor ci prova da lontano, ma non trova lo specchio della porta.

22:20

64' - Tchaouna non arriva sul pallone

Isaksen è entrato bene in partita: mette la palla in mezzo per provare a premiare l'inserimento senza palla di Tchaouna che, però, non arriva sul pallone.

22:16

60' - Doppio cambio per la Lazio

Doppio cambio per la Lazio: fuori Zaccagni e Pedro, dentro Isaksen e Guendouzi. La Lazio passa al 4-3-3.

22:16

60' - Colpo di testa di Simeone

Colpo di testa di Simeone su cross di Neres. L'attaccante non trova lo specchio della porta.

22:14

58' - Caprile para su Lazzari

Zaccagni per Lazzari, gran botta di destro respinta con in tuffo plastico da Caprile.

22:13

57' - Ammonito Zaccagni

Ammonito Zaccagni per proteste.

22:11

55' - Possesso palla del Napoli

Il Napoli fa circolare con insistenza il pallone nel tentativo di trovare un varco per riaprire la partita.

22:06

50' - Gol di Noslin, Lazio-Napoli 3-1

Tripletta di Noslin. Zaccagni è scatenato, palla pennellata sul secondo palo, secondo colpo di testa vincente della serata. Deviazione di Juan Jesus, la palla rotola in porta. Conte osserva, pensieroso, il rettangolo di gioco.

22:04

48' - Noslin ci prova, tiro deviato

Noslin rientra sul destro e calcia, tiro sporcato in angolo da Juan Jesus.

22:02

46' - Si riparte

Via al secondo tempo di Lazio-Napoli.

22:01

Lazio-Napoli, tutto pronto per l'inizio del secondo tempo

Lazio e Napoli hanno fatto il loro rientro in campo. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Si riparte dal risultato di 2-1 per la Lazio.

21:52

Lazio-Napoli, le statistiche

Lazio-Napoli, le statistiche aggiornate in tempo reale al termine del primo tempo.