Atalanta-Cesena ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Hien, Kolasinac, Godfrey, Ederson, Sulemana, Bellanova, De Ketelaere, Lookman, Brescianini.

Indisponibili: Scalvini, Scamacca, Ruggeri. Squalificati: Cuadrado. Diffidati -.

La probabile formazione di Mignani

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Ciofi, Piacentini, Prestia, Curto; Adamo, Mendicino, Calo, Francesconi, Celia; Kargbo, Tavsan; Van Hooijdonk. All. Mignani.

A disposizione: Klinsmann, Siano, Mangraviti, Prestia, Pieraccini, Donnarumma, Ceesay, Bastoni, Berti, Saber, Chiarello, Antonucci.

Indisponibili: Shpendi. Squalificati -. Diffidati: Curto, Ciofi, Bastoni.

Atalanta-Cesena, la cronaca

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini fa il suo esordio in questa edizione della Coppa Italia, a poco più di sette mesi dalla finale persa con la Juventus di Allegri all'Olimpico di Roma. Una Dea che si presenta a questo appuntamento con i favori del pronostico e con una nuova consapevolezza, figlia del primo posto in classifica in campionato e di un percorso caratterizzato da risultati straordinari. Sarà l'occasione per effettuare alcune rotazioni e vedere all'opera chi ha giocato meno, senza sottovalutare l'impegno. Riflettori puntati anche sul Cesena di Michele Mignani, neopromosso in Serie B e forte della quinta posizione conquistata in cadetteria, grazie ai 25 punti collezionati nelle prime 17 apparizioni. Chi avrà la meglio, ai quarti di finale se la vedrà con il Bologna di Vincenzo Italiano, che ha liquidato la pratica Monza pochi giorni fa.