Ranieri dopo Roma-Sampdoria: "Spero Dovbyk sia sbocciato". Rivivi diretta

23:39

Ranier: "C'è una Roma con Dybala e una senza"

Ranieri in conferenza stampa: "Dovbyk sono contento che ha fatto i due gol così si rigasa ed è felice. Piano piano aumenterà anche il minutaggio, adesso si sta allenando bene a pieno regime ma gli allenamenti sono pochi. Pellegrini non. una riserva, è un giocatore importante per la Roma e lo metto dentro quando lo reputo opportuno.

“Dybala è un giocatore importante, quando sta bene fa la differenza. A me sono sempre piaciuti i giocatori di qualità, lo faccio giocare quando vedo che sta bene. C’è una Roma con Dybala e un’altra Roma senza Dybala. Saelemaekers? é stato preso anche per fare il quinto, perché no”.

“Da quando sono venuto ho contato su Paredes e Hummels, due pilastri centrali su cui ruota il sistema Roma. A prescindere dalla Roma assenza, a Como siamo mancati nell’aspetto motivazionale e questo mi ha molto deluso. Oggi la Roma aveva voglia di cancellare quell’opacità di Como. Baldanzi bene, forse gli ho dato troppa vetrina anche perché si sta allenando molto bene. Farà sicuramente parte delle rotazioni”.

23:35

Ranieri su Dybala

Ranieri ha concluso con una battuta su Dybala: "Se ci punto? Io ci punto sempre".

23:30

Ranieri: "Se la Roma non si riprende..."

"Nuovo allenatore? I media devono creare atmosfera e interesse, lo accettiamo. Se la Roma non si riprende, non puoi rompere le scatole a top manager. Facciamo bene e poi pensiamo a chi portare qui, Roma non è una piazza per tutti. Io penso solo ad allenare e lavorare, ho una squadra seria e i cavalli si vedono alla fine. I ragazzi si sono approcciati benissimo a me, mi stanno dando il massimo. La delusione è stato il secondo tempo a Como perché la squadra mi è sempre piaciuta come determinazione e invece a Como mi ha sorpreso. Spero sia stato un incidente. Ora pensiamo al Parma perché un attacco devastante", ha aggiunto Ranieri.

23:26

Ranieri: "Spero Dovbyk sia sbocciato"

Ranieri a Mediaset: "Non stiamo attraversando un buon periodo, se no non mi avrebbero chiamato. Dovevamo rispondere dopo il Como e la prestazione è stata determinata e fatta di voglia di lottare. Loro la qualità ce l'hanno, ma ci deve essere anche il senso d'appartenenza e cattiveria agonistica, e il Como ne ha avuta di più. Dovbyk? Mi auguro sia sbocciato, non si sta allenando come dovrebbe per mille problemini. Ha bisogno di allenamento ma i gol aiutano ad avere fiducia e autostima".

23:15

Saelemaekers: "Mi sento importante"

Saelemaekers a Mediaset: "Ho lavorato tanto, ho vissuto un momento difficile ma grazie al club e alla mia famiglia oggi sono tornato bene e mi sento importante. Volevamo tanto la vittoria. Milan? E' sempre speciale, è stata la mia prima squadra in Italia, noi però continuiamo a lavorare".

23:10

Baldanzi, messaggio a Ranieri: "Mi sono messo in mostra"

Baldanzi nel post partita a Mediaset: "Sono felice di essermi messo in mostra e che siamo andati avanti. Dovevamo rispondere alla prestazione di Como davanti ai nostri tifosi, che se lo meritano".

23:00

La Roma trova il Milan ai quarti

Il 4-1 alla Sampdoria lancia la Roma ai quarti contro il Milan, in programma a febbraio (il 5 o il 26, data ancora da ufficializzare) a San Siro.

22:50

Tra poco Ranieri in diretta

Tra pochi minuti Ranieri parlerà in diretta tv per commentare e analizzare il 4-1 all'Olimpico contro la Samp firmato Dovbyk (doppietta), Baldanzi, Shomurodov.

Stadio Olimpico, Roma