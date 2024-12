Dove vedere Inter-Udinese in tv? DAZN o Mediaset e orario

Dopo aver rifilato un rotondo 6-0 alla Lazio di Marco Baroni, l'Inter di Simone Inzaghi fa il suo esordio in questa edizione della Coppa Italia, in occasione della sfida valida per gli ottavi di finale. L'avversario di turno è l'Udinese di Kosta Runjaic, reduce dalla buona prestazione contro il Napoli di Antonio Conte. In palio, il pass per i quarti della competizione tricolore e la sfida in gara unica contro la Lazio.