Inter-Udinese diretta Coppa Italia: segui l'ultima sfida degli ottavi LIVE

MILANO - Si chiude oggi (19 dicembre, ore 21) con Inter-Udinese il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia , con i nerazzurri di Simone Inzaghi a caccia del pass per i quarti in cui ritroverebbero la Lazio appena travolta in campionato all'Olimpico. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti, le curiosità e le dichiarazioni dei protagonisti in tempo reale.

Coppa Italia, Inter-Udinese 0-0: numeri e statistiche LIVE

21:12

12' - Occasione Udinese: Bisseck chiude in corner Kamara

Altra buona azione dell'Udinese, ma Kamara viene chiuso in angolo da Bisseck (setasera centrale nella difesa a tre dell'Inter) con i nerazzurri che poi gestiscobo bene il corner.

21:07

7' - L'arbitro, richiamato al video dal Var, ci ripensa: niente rigore!

L'arbitro Massimi viene richiamato al video dal Var e dopo aver rivisto il tocco di braccio di Kabasele ci ripensa: niente rigore per l'Inter.

21:05

5' - Tocco di braccio di Kabasele: calcio di rigore per Inter!

Calcio di rigore assegnato all'Inter per un tocco di braccio di Kabasele su conclusione di Arnautovic, ottimamente lanciato da Asllani. C'è comunque un check del Var.

21:02

2' - Brivido Inter: Udinese subito pericolosa con Ekkelenkamp!

Subito un brivido per l'Inter, con l'Udinese pericolosa dal limite con Ekkelenkamp: destro a giro e palla a lato di un soffio.

21:01

1' - Inter-Udinese, iniziata la partita a San Siro

Iniziata a San Siro la sfida tra Inter e Udinese, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2024/25. A dirigere il match Massimi di Termoli (Bresmes e Di Iorio gli assistenti, Colombo il quarto uomo, Ghersini il Var e Paganessi l'Avar). A muovere il primo pallone i friulani.

20:56

Tutto pronto a San Siro: tra poco il via di Inter-Udinese

Inter e Udinese stanno facendo il loro ingresso in campo: tra poco a San Siro il via alla sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia.

20:54

Udinese, in Coppa Italia una cooperativa del gol

Udinese 'cooperativa del gol' in Coppa Italia. Sei delle sette reti messe a segno in questa edizione dai friulani sono arrivate da giocatori diversi: Brenner, Florian Thauvin, Lorenzo Lucca (due), Keinan Davis, Jaka Bijol e Jurgen Ekkelenkamp.

20:50

Inter imbattuta in casa contro l'Udinese in Coppa Italia

L’Inter è imbattuta in casa contro l’Udinese in Coppa Italia, avendo ottenuto quattro vittorie e un pareggio tra il 1986 e il 2006 (il pari del 2001 ha comunque portato i bianconeri al passaggio del turno, dato il successo friulano nella gara di andata degli ottavi di finale).

20:41

Il cammino dell'Udinese fino alla sfida con l'Inter

Se l'Inter entra in scena stasera nella Coppa Italia 2024/25, l'Udinese è arrivata agli ottavi di finale superando in casa prima l'Avellino (battuto 4-0) e poi la Salernitana (sconfitta 3-1).

20:35

Inter e Udinese, i precedenti in Coppa Italia

Inter e Udinese si sono affrontate 12 volte in Coppa Italia con i nerazzurri che hanno vinto in cinque occasioni, mentre i bianconeri hanno ottenuto due successi, incluso uno nella sfida più recente (ottavi di finale del 2014).

20:26

Inter-Udinese, diversi indisponibili per Inzaghi e Runjaic

Diversi gli indisponibili nell'Inter e nell'Udinese per il match di Coppa Italia in programma tra poco più di mezz'ora a San Siro e valido per gli ottavi di finale. Inzaghi dovrà fare a meno di Pavard, Acerbi, Di Gennaro e Barella mentre Runjaic sarà costretto a lasciare ai box Okoye, Giannetti, Payero, Zarraga, Lovric, Davis.

20:18

Esordio con l'Inter per Josep Martinez, nell'Udinese c'è l'ex Sanchez

Esordio con l'Inter stasera per Josep Martinez, portiere spagnolo classe 1998 arrivato in estate dal Genoa. Nell'Udinese titolare il cileno Sanchez, ex della serata che proprio oggi festeggia il suo 36° compleanno.

20:09

Inter-Udinese: ufficiale anche la formazione di Runjaic

UDINESE (3-5-2): Piana; Kabasele, Bijol, Tourè; Rui Modesto, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Lucca, Sanchez. Allenatore: Kosta Runjaic

A disposizione: Padelli, Sava, Abankwah, Thauvin, Palma, Ehizibue, Bravo, Brenner, Ebosse, Zemura, Guessand, Pejicic, Pizarro.

20:02

Inter-Udinese: ufficiali le scelte di Inzaghi, c'è Asllani in regia

INTER (3-5-2): J. Martinez; Darmian, Bisseck, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi

A disposizione: Sommer, Calligaris, Dumfries, De Vrij, Thuram, Lautaro Martinez, Correa, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Palacios, Aidoo.