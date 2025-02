Atalanta sconfitta in casa: Castro porta un super Bologna in semifinale di Coppa Italia

BERGAMO - Il Bologna è la prima squadra semifinalista della Coppa Italia 2024-2025 , gli emiliani troveranno sulla loro strada la vincente del confronto tra Juventus ed Empoli in programma il prossimo 26 febbraio. E’ stata una partita entusiasmante, in cui entrambe le squadre hanno offerto un grande calcio. Nel primo tempo la migliore opportunità dell' Atalanta capita sui piedi di Hien, ma il diagonale del difensore svedese sfiora il palo. Gli ospiti replicano con una grande giocata di Ndoye, l’attaccante elvetico serve un ottimo pallone per Pobega, ma la conclusione a colpo sicuro viene rimpallata in extremis.

Atalanta-Bologna, sfida spettacolare

In avvio di ripresa l’Atalanta sfiora il vantaggio con Bellanova, ma Skorupski compie una parata strepitosa salvando la propria porta. Dall’altra parte Rui Patricio interviene in maniera superlativa su Pobega negando il vantaggio agli ospiti. La sfida è piacevole - a tratti esaltante - con le squadre che si affrontano a viso aperto senza troppi tatticismi; una buona iniziativa personale di Brescianini mette in allerta i riflessi di Skorupski. Il Bologna torna a premere: Moro ha l’occasione per sbloccare la partita, ma calcia in maniera maldestra. L’occasione più nitida capita ai padroni di casa con Maldini che - solo davanti a Skorupski - si divora un’occasione incredibile. La sfida è apertissima, Holm minaccia Rui Patricio con un sinistro velenoso che il portoghese indirizza in angolo, ma a dieci minuti dal termine il Bologna trova il vantaggio: punizione telecomandata di Lykogiannis che indirizza la palla sul secondo palo, Castro svetta di testa e infila la porta bergamasca. Dopo ventisei anni il Bologna torna in semifinale di Coppa Italia.