Italiano: “Il Bologna sapeva di poter fare la storia”

Il Bologna di Vincenzo Italiano ha ottenuto la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia dopo aver eliminato l'Atalanta . Al Gewiss Stadium è finita 1-0 per i rossoblù grazie al gol di Castro (80'). Questo il commento dell'allenatore rossoblù: "La Champions è stata un'esperienza fantastica che ci ha permesso di crescere tantissimo, ma sapevamo che la semifinale di Coppa Italia mancava da 26 anni. Ci siamo detti che potevamo fare la storia e ci siamo riusciti , siamo stati premiati da Castro che è entrato con una grande mentalità. Siamo felicissimi di aver regalato questa gioia a Bologna".

Bologna, Italiano: "Arrivati a questo punto vogliamo la finale"

"Il segreto è questo ambiente straordinario - ha proseguito ai microfoni di Mediaset - c'è grande professionalità e serietà. Si lavora molto bene, il gruppo continua a crescere, ci hanno messo a nostro agio e dopo qualche difficoltà iniziale siamo venuti fuori. La Champions ti fa crescere ma toglie delle energie, adesso il clima è ottimo. Stiamo ottenendo buoni risultati in campionato e per oggi ci eravamo preparati bene, siamo stati premiati. Arrivare in finale è bello, un'esperienza fantastica. Chiaro che il sogno sarebbe ritornarci, adesso abbiamo una semifinale, aspettiamo la nostra avversaria. Quando si arriva a questo punto, tutti vogliamo andare avanti".