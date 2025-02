Gasperini: "Ci dispiace per l'eliminazione, ma l'Atalanta sta giocando tantissimo..."

Atalanta, Gasperini: "Maldini ci darà una mano"

"Noi ora abbiamo De Keteleare e Retegui perché Lookman non c'è - ha proseguito il tecnico di Grugliasco ai microfoni di Mediaset - Giochiamo ogni tre giorni, se pensate che gli attaccanti possano giocare sempre novanta minuti vi sbagliate. Con 60/70 minuti possono giocare tre partite a settimana". Infine, su Maldini: "È arrivato da pochissimi giorni, ma ha avuto diversi spunti belli e avrebbe potuto far gol. Ci darà sicuramente una mano. Speriamo di dare un contributo anche per la nazionale. Ci dispiace essere usciti da una competizione nella quale siamo andati avanti per tanti anni, però abbiamo il campionato dove siamo messi bene e la Champions che ci piace".