Ranieri in conferenza e in tv, le parole del tecnico della Roma dopo la sconfitta con il Milan in Coppa Italia

La Roma esce dalla Coppa Italia , sconfitta a San Siro 3-1 dal Milan. La squadra di Conceiçao vola in semifinale dove affronterà la vincente tra Lazio e Inter . Ecco tutte le parole di Ranieri in diretta tv e in conferenza stampa.

23:55

I complimenti di Conceiçao a Ranieri: "Un idolo, mi sono emozionato"

"Ranieri è un idolo, ho detto che per me è stato un onore e piacere ricevere i suoi complimenti: grazie per tutto quello che ha fatto per il calcio, mi sono emozionato".

23:49

Ranieri: "Allenare ancora? Basta, lasciatemi in pace"

“Volevo aspettare, sapevo che sarebbero partiti a mille all'ora per quello ho scelto Shomurodov e Pisilli. Io non ho gerarchie, non mi interessa l'età o quanto guadagnano. A chi mi dà io do. Vorrei che i tifosi fossero orgogliosi. Allenare ancora? Ma basta, lasciatemi in pace. Io sono amareggiato per la sconfitta. Quando perdo dormo subito, quando vinco mi rivedo la partita. Ma sono soddisfatto per l’atteggiamento”.

23:47

"Roma diversa in trasferta?": la risposta di Ranieri

"Roma diversa in casa e in trasferta? Anche con il Napoli abbiamo iniziato così ma siamo stati più ficcanti quando ripartivamo, mi sembra riduttivo dire che è solo per la spinta dell'Olimpico. Capita che non si riesca a servire Dybala, che si sia nervosi, noi volevamo mettere in crisi il Milan come abbiamo fatto nella seconda poarte del primo tempo"

23:45

Ranieri in conferenza stampa: "Se fossimo andati sul 3-0"

“Il Milan ha grandissima qualità, grandissima, non eravamo pronti nelle ripartenze. Se fossimo andatoisul 3-2 sarebbe stato simpatico, loro avrebbero pensato anche all’Inter, e a come erano stati rimontati. Ho detto a conceicao bravo? Sì, vero, gliel'ho detto, dopo un mese che sta qui vuol dire che sta facendo bene”

23:39

"Ecco cosa ho detto a Conceiçao a fine partita"

"Cosa ho detto a Conceicao a fine partita? Gli ho fatto i complimenti e gli ho detto che adesso la squadra gioca bene. Non ho problemi a fare i complimenti agli avversari".

23:34

Ranieri: "Per i ragazzi non è facile cambiare tre allenatori"

“Anche per i ragazzi non è facile cambiare tre allenatori a campionato, io devo ringraziarli. Oggi hanno sbagliato un po’ di più, non abbiamo trovato Dybala. A Shomurodov avevo chiesto di fare quello che aveva fatto con il Napoli, ma lui aveva speso tantissimo".

23:32

"Vi ricordate quando ho preso la squadra?"

"Signori vi ricordate quando ho preso la squadra? Calma, andiamo avanti. Io sono curioso di vedere i miei giocatori come reagiranno, con il Venezia è una partita difficilissima? L’Europa? Noi dobbiamo avere la consapevolezza che stiamo facendo il massimo, i ragazzi ci credono e questa è la cosa più importante. Da quando siamo arrivati la squadra era quarta, adesso forse quinta”.

23:31

Ranieri: "Milan ha una qualità tremenda"

“Innanzitutto facciamo i complimenti al Milan perché ha una qualità tremenda sono veramente bravi, nessun rimpianto la consapevolezza che giochi con una grande squadra. Noi le abbiamo provate tutte, era il momento caldo per fargli gol, e invece spingi spingi lo abbiamo preso. Eravamo stati decisi nel dire non fare ripartenza, ma con questa squadra così è difficile: non è sempre facile mettere in atto quello che si dice. Rimpianto il fuorigioco di pochi centimetri di Dovbyk sull'autogol di Reijnders, ma io posso fare solo i complimenti ai ragazzi e glieli ho fatti”.

23:17

Le scelte di Ranieri e un Dybala poco incisivo

23:05

Abbraccio Ranieri-Conceiçao

Subito dopo il triplice fischio Conceiçao è andato a fare i complimenti ed abbracciare Ranieri. Il tecnico della Roma, con l'ampio turn over nella sfida con il Napoli, aveva fatto capire di tenere molto alla Coppa Italia.

22:58

Tra poco Ranieri in diretta tv e conferenza stampa

Attesa per le parole di Ranieri in tv e in conferenza stampa. Il tecnico giallorosso a breve parlerà ai microfoni di Mediaset.

