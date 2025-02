Roma, che flop: perché contro il Milan non si è salvato quasi nessuno

INVIATA A MILANO - Neppure José Mourinho, che pure da queste parti ha portato due finali a casa (anche se qualcuno tende a dimenticarlo) è riuscito a sfatare la maledizione Coppa Italia. La Roma ne ha 9 in bacheca ma non vede la luce da tempo: non vince dal 2008 (Spalletti in panchina), non fa la finale dal 2013. Incredibile, visto quanto club e tifosi sono legati alla coppa nazionale. Stasera a San Siro non c'è stata partita nonostante nel primo tempo la squadra abbia giocato benino e nel secondo si sia portata sul 2-1. Nel flop di San Siro non si salva praticamente nessuno. Ranieri, che ha scelto Celik, Pisilli e Shomurodov al posto di Mancini (squalificato), Pellegrini e Dovbyk. Non sono andati bene i titolari, non sono andati male i subentrati a parte l'ucraino che ha realizzato il gol del 2-1.