Lazio, Baroni suona la carica: "A Milano con coraggio"

Baroni e la scelta a centrocampo

Contro il Venezia di Di Francesco, la Lazio ha fatto un brutto passo indietro; nel gioco e nel risultato: " Accettiamo le critiche post Venezia ma per me è stata comunque una partita matura, su questi campi non è facile per nessuno. Castellanos fuori un mese? Non deve essere un alibi, tutti dobbiamo dare qualcosa in più". In attesa del rientro del centravanti argentino, Baroni potrebbe optare per un cambio a centrocampo, giocando a tre: "Possibile ma dobbiamo valutare perché anche Dele Bashiru sarà fuori. Identità vuol dire anche che non si perda l'equilibrio indipendentemente se ci sarà un centrocampista o un giocatore più offensivo. La classifica si guarda alla fine: farlo ora sarebbe un inutile spreco di energie. Gli obiettivi non si cambiano in corsa: per Juve, Milan o Atalanta è stato così, per noi no. Vogliamo restare dove siamo".