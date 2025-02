Lotito e la frase su Inter-Lazio che è già virale: "Non la vedo, ma noi ci accontentiamo di quello che cade…"

MILANO - Una mattinata in Lega Calcio a Milano, il ritorno a Roma e domani un impegno politico che probabilmente gli impedirà di seguire la Lazio in Coppa Italia. Il presidente Claudio Lotito continua a dividersi tra impegni imprenditoriali, politici e sportivi: domani sera il patron laziale rischia di non poter assistere alla sfida di San Siro dove i biancocelesti saranno chiamati a sfidare i campioni d’Italia dell’ Inter nei quarti di finale di Coppa Italia . La sfida non ammette appelli, si gioca in gara unica e senza la possibilità di un’appendice ai supplementari: in caso di parità al novantesimo, si andrà subito ai calci di rigore per decidere la squadra semifinalista.

Lotito evita pressioni alla Lazio

Il presidente laziale, intercettato all’ingresso degli uffici della Lega Serie A, parla della sfida che opporrà la Lazio di Baroni al grande ex di turno Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri. “Non vedrò la partita contro l’Inter perché abbiamo una seduta programmata in Senato - sottolinea il presidente Claudio Lotito - quindi sarò a Roma. Se i lavori non si protrarranno a lungo, proverò a esserci. La Coppa Italia è un obiettivo? Noi ci accontentiamo di quello che cade dalla mensa dei signori”. Una risposta filosofica per non mettere pressioni alla squadra laziale che fino a questo momento ha portato avanti una grande stagione, sia in Italia che in Europa.