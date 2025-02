Milan-Inter semifinale Coppa Italia: quando si gioca, date, tabellone e incroci

ROMA - L'Inter, battendo 2-0 la Lazio nei quarti di finale in gara unica di Coppa Italia, si è qualificata per le semifinali, dove affronterà, secondo quanto stabilito dal tabellone, il Milan, che ha eliminato la Roma il 5 febbraio scorso. Ci saranno quindi altri due derby della Madonnina, perché il regolamento del secondo torneo nazionale prevede che le semifinali di giochino con gare di andata e ritorno.

Quando si giocano le semifinali di Coppa Italia

Le semifinali di Coppa Italia sono in programma, secondo il calendario, mercoledì 2 aprile (andata) e mercoledì 23 aprile (ritorno), ma ci può essere uno spostamento, al giorno precedente o a quello successivo, per esigenze televisive e di incastro con le partite di campionato. Da regolamento, pur giocandosi sempre al Meazza di Milano, sarà il Milan a disputare formalmente la gara di andata in casa e quella di ritorno in trasferta perché i rossoneri hanno un numero di ingresso nella competizione (di fatto un numero di testa di serie) più basso (3) rispetto a quello dell'Inter (2). Secondo il regolamento ufficiale della Coppa Italia, infatti, "nelle semifinali hanno diritto di giocare la gara di ritorno in casa le società cui è stata attribuita la posizione di ingresso in tabellone contrassegnata dal numero più basso".

Gli incroci e la finale

La seconda semifinale di Coppa Italia si giocherà, nelle stesse date di aprile (al netto di anticipi o posticipi), tra il Bologna, che ha eliminato l'Atalanta il 4 febbraio scorso, e la vincente di Juventus-Empoli, che si gioca domani sera, 26 febbraio. In caso di qualificazione dei bianconeri, il Bologna giocherà l'andata in casa e il ritorno in trasferta; in caso di passaggio del turno dell'Empoli, invece, il Bologna giocherà in casa la semifinale di ritorno. La finale di Coppa Italia, invece, è in programma a Roma il 14 maggio.