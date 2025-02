Baroni e il fuorigioco sul gol dell'Inter: "Non lo commento..."

Sognava di rimanere in corsa su tre fronti, la Lazio: il campionato, l'Europa League (c'è il Viktoria Plzen agli ottavi) e la Coppa Italia. Ma a San Siro contro l'Inter, tra errori e decisioni contestate, ha vinto la legge del più forte: 2-0 il risultato finale e nerazzurri in semifinale, dove ci sarà l'ennesimo derby con il Milan. Marco Baroni, al fischio finale, commenta così: "Siamo dispiaciuti, contava solo passare il turno, ma all'interno della nostra prestazione ci dispiace perché ci è mancato solo il gol. Dobbiamo essere sereni e avere più convinzione negli ultimi metri. Solo questo". Baroni non si arrende, punta a campionato e coppa: "Guardiamo avanti, al lavoro e alla crescita, il nostro percorso lo conosciamo, siamo convinti di giocarci tutto in fondo. Per noi e per i tifosi, non molliamo di un millimetro". In Coppa si è rivisto Luca Pellegrini e Baroni precisa: "Quello che dovevo dire l'ho già detto, ma in Coppa Italia era disponibile e quindi l'ho messo in campo". Chi manca, invece, è Castellanos: "Dobbiamo lavorare su chi c'è, lui poi rientrerà. Chi c'è ora sente il peso, spetta anche a me alleggerire. Esco da questa partita dispiaciuto, tremendamente, ma rafforzato".