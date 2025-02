Juve, la mossa di Thiago Motta contro l'Empoli: perché con Kolo Muani ci sarà Vlahovic titolare

Juve, contro l'Empoli un turnover limitato

Ma chi ci sarà insieme a Dusan e al francese,? L’impressione è che si vada verso un turnover limitato, specie in difesa dove le risorse a disposizione sono decisamente ristrette a causa dei tanti infortuni. Savona è fuori per due settimane e si aggiunge agli infortunati di lungo corso Bremer e Cabal, a Kalulu, atteso al rientro con l’Atalanta in campionato, e a Renato Veiga, fuori probabilmente fino a metà marzo. Per quanto riguarda Cambiaso, invcece, va segnalato il recupero dall’affaticamento che l’ha frenato a Cagliari: stasera l’esterno dovrebbe essere titolare a sinistra con Weah ancora a destra. Il portoghese Alberto Costa, arrivato a gennaio dal Vitoria Guimaraes e ancora a zero minuti, potrebbe debuttare invece a gara in corso. Al centro quindi dovrebbe toccare ancora al tandem Gatti-Kelly. Perin è pronto a giocare tra i pali dall’inizio, cosa che non accade da un mese, ovvero dalla sfida di Champions League con il Benfica, unica presenza dell’ex Genoa nel 2025. In mediana tornerà dal via Khephren Thuram. Accanto al francese, il ballottaggio è tra Locatelli e Koopmeiners, con l’olandese che appare in vantaggio, mentre McKennie dovrebbe essere ancora sulla trequarti con Nico Gonzalez a completare l’asse offensivo.