Thuram, il gol dopo la magia: la reazione di Perin è eclatante

Un gol straordinario di Kephren Thuram a inizio secondo tempo ha permesso alla Juventus di trovare il gol del pareggio contro l'Empoli . Il francese, con una giocata da funambolo, ha saltato in area Henderson, prima di battere il portiere avversario con un tiro sul primo palo. Eclatante la reazione di Mattia Perin dopo il gol: il portiere è stato ripreso dalle telecamere urlando " Mamma mia! ".

Gran gol di Thuram. Perin non ci crede: mani sul volto

