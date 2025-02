Tacchinardi, parole durissime contro la Juve in tv: "Ma i dirigenti dove sono?"

Le durissime parole di Tacchinardi dopo il ko della Juve

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero, che negli studi Mediaset c'è andato giù pesante: "Ha ragione il tecnico della Juve che nel post partita è stato perfetto, la squadra stasera è stata vergognosa, agghiacciante, inguardabile. Ma io vado oltre: come è possibile che al termine di un'eliminazione così non si sia presentato davanti alle telecamere nemmeno un dirigente? Secondo me stasera Motta ha lanciato dei messaggi chiari alla squadra e ad alcuni giocatori. 'C'è qualcuno che pretende senza dare', ha detto Motta e questa cosa non va bene. Ho visto la Juve contro il Benfica e mi sono reso conto che questa squadra non sa difendere. Vlahovic stasera non aveva il veleno di quando era protagonista un po' di tempo fa ormai", ha concluso un amareggiato Tacchinardi.