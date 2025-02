E’ una Coppa Italia piena di sorprese. Sono rimaste in gioco solamente quattro squadre: da una parte del tabellone ci sono Empoli e Bologna, mentre dall’altra parte Milan e Inter, attese da un doppio derby che decreterà il nome di una delle finaliste. La sorpresa più grande si chiama Empoli, che per la prima volta ha raggiunto il traguardo della semifinale nella sua lunga storia. Il colpo contro la Juve è ancora fresco e ha portato diversi strascichi nello spogliatoio bianconero. Bisognerà comunque aspettare poco più di un mese per rituffarsi nell’atmosfera della Coppa Italia.