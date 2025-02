Juve-Empoli, Henderson prende due gialli ma non viene espulso: il motivo

Nel quarto di finale di Coppa Italia in cui la Juve ha fatto una figuraccia ed è uscita contro l'Empoli , un episodio è passato inosservato. Il centrocampista dei toscani Liam Henderson viene ammonito nel secondo tempo, al 65', poi durante i calci di rigore segna dal dischetto e va a esultare sotto la curva della Juve. Un atteggiamento considerato provocatorio , così l'arbitro ammonisce lo scozzese per la seconda volta dall'inizio della partita eppure non lo espelle . Un caso molto raro ma previsto dal regolamento, in cui viene spiegato il motivo del mancato cartellino rosso per doppia ammonizione a Henderson .

Henderson squalificato per l'andata delle semifinali

Nessun errore da parte dell'arbitro Fourneau, perché come scritto nel regolamento del gioco del calcio (regola 10 punto 3) "i tiri di rigore vengono eseguiti dopo che la gara è terminata e, salvo disposizioni contrarie, si applicano le Regole del Gioco pertinenti. Un calciatore che è stato espulso durante la gara non può prendervi parte; i richiami ufficiali e le ammonizioni adottati nei confronti di calciatori e dirigenti durante la gara non saranno tenuti in considerazione durante i tiri di rigore". Per questo motivo Henderson non è stato espulso, però salterà comunque l'andata delle semifinali contro il Bologna: in Coppa Italia scatta la squalifica dopo aver ricevuto due ammonizioni nella campetizione.