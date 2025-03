Coppa Italia, gli arbitri delle semifinali d'andata: Fabbri per Milan-Inter

La Lega Serie A ha ufficializzato le designazioni dell'AIA per le semifinali d'andata della Coppa Italia Frecciarossa 2024/25 . Per il primo round del doppio confronto tra Milan ed Inter, il prescelto è Michael Fabbri di Ravenna. Empoli-Bologna , invece, è stata affidata a Zufferli della sezione di Udine.

Coppa Italia, le designazioni arbitrali delle semifinali d'andata: Empoli-Bologna a Zufferli

Ad aprire il quadro delle semifinali di Coppa Italia sarà la sfida tra Empoli e Bologna, che andrà in scena domani, martedì 1 aprile, alle ore 21 allo stadio "Carlo Castellani". A dirigere il match sarà Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Moro. Ruolo di quarto ufficiale a Doveri di Roma 1, mentre in sala Var agiranno Chiffi e Di Paolo. Il fischietto friulano ha incrociato tre volte i toscani: due sconfitte contro Cremonese (2023) e Juventus (quest'anno) e la vittoria all'Olimpico con la Roma lo scorso 25 agosto (1-2). Tre i precedenti anche con gli emiliani, che vantano lo stesso ruolino di marcia dei diretti avversari: due ko, contro la Ternana in Coppa Italia e il Monza in Serie A, e il successo in campionato con il Cagliari il 2 marzo 2025.

Fabbri per Milan-Inter: i precedenti

Mercoledì 2 aprile, invece, toccherà a Milan e Inter affrontarsi alle 21 a San Siro, per il primo di due derby della Madonnina. Scelto Michael Fabbri di Ravenna per la stracittadina, con i guardalinee che saranno Preti e Baccini. Ayroldi quarto uomo, con Var Abisso e AVar Di Bello. Ben 12 i precedenti con i rossoneri per il classe '83, incontrato l'ultima il 29 dicembre 2024 contro la Roma di Ranieri. Sei vittorie (di cui una ai rigori in Coppa Italia), quattro pareggi e due sconfitte in totale. Sponda nerazzurra, sono 13 i precedenti, con 10 successi, 2 ko e un solo pareggio con Fabbri a dirigere il match.