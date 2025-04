Italiano esalta il Bologna: "Approccio eccellente, vittoria meritata"

EMPOLI - Un’altra prestazione da incorniciare e una finale di Coppa Italia che appare davvero alla portata: Bologna sogna grazie alla splendida formazione rossoblù che batte nettamente l’ Empoli al Castellani e ipoteca la finale di Coppa Italia in programma allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 14 maggio 2025.

Italiano esalta il suo Bologna

Al termine della partita del Castellani, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano si gode la prestazione dei suoi ragazzi. "Fare un bel risultato era l'obiettivo della serata - ammette Vincenzo Italiano al termine della partita vinta contro l’Empoli ai microfoni di Mediaset - abbiamo approcciato questa sfida al meglio, siamo stati bravi a fare un primo tempo con il doppio vantaggio. A fare la differenza sono stati l'approccio e la preparazione. La Champions League ci ha lasciato molto - ammette il tecnico - abbiamo affrontato tutte squadre di livello, la gara con il Dortmund ha sancito la nostra crescita mentale: la finale di Coppa Italia è un sogno per tutti. Orsolini é un giocatore unico - conclude Italiano - certi numeri da esterno ce li hanno lui e pochi altri. Sono felicissimo per Dallinga, che arrivava da un periodo non buono: la bella partita di Venezia gli ha dato condizione”.