Sergio Conceicao è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della finale di Coppa Italia contro il Bologna : " Fa parte della storia del Milan avere questo peso e questa pressione , è normale nei grandi club. Dobbiamo accettarlo e concentrarci sul lavoro vincendo questa Coppa Italia. Il Milan è un club storico abituato a fare risultati, vogliamo portarne uno positivo nella giornata di domani per prenderci il titolo e giocare l'Europa l'anno prossimo ".

Milan, Conceicao: "Di fronte avremo un Bologna diverso"

"La squadra - ha proseguito l'allenatore rossonero - ha avuto un'evoluzione a livello individuale e collettivo. Conosciamo le loro capacità, ogni partita ha la sua storia, dipende da cosa succede e noi dobbiamo essere pronti per i diversi scenari sapendo che di fronte avremo un Bologna diverso da quella di qualche giorno fa".

Maignan: "Quel che è successo finora non conta più"

Con lui in conferenza, presente anche Mike Maignan: "Domani è una giornata importante per la stagione e per il Milan perché possiamo aggiungere una pagina positiva alla storia del club. Quel che è successo finora, la partita col Bologna, non conta più, e neanche il futuro. Dobbiamo essere concentrati su domani e dare il massimo".