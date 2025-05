Italiano: "Cercheremo di fare la storia. I tifosi del Bologna aspettano un trofeo da 51 anni"

Dopo Conceiçao , anche Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna : "Cercheremo di fare un passo verso la storia tutti insieme, sapendo di affrontare dei campioni ma vogliamo giocarci le nostre chance. C'è enorme entusiasmo, vogliamo fare una grande partita per i tifosi che aspettano da 51 anni un trofeo come la Coppa Italia. Affrontiamo una squadra con tanti campioni ma abbiano la voglia e le volontà di fare una grande prestazione, e abbiamo tutte le chance per vincere".

Bologna, Italiano: "Importante giocare con spensieratezza"

Il tecnico rossoblù si è poi soffermato sulla crescita del club: "Sono anni che è così, grazie alla proprietà e alla dirigenza. Sarebbe bello coronare questo momento con un titolo. Anche i ragazzi stanno crescendo hanno voglia di primeggiare, l'importante sarà giocar con grande spensieratezza. Loro sono abituati ad alzare trofei, noi meno ma giocheremo comunque a testa alta spinti dai 30mila tifosi che saranno all'Olimpico".

"Castro non fa una partita intera da due mesi..."

Infine,sui singoli: "Castro non ha più dolore ma da due mesi non fa una partita intera, non so che autonomia può avere dall'inizio Domani ci penserò. Rientrano Holm e Ndoye, e anche Odgaard, ma non posso rischiare nulla e dovrò pensare bene ad ogni mossa da fare".

De Silvestri ricorda Sinisa Mihajlovic

Con il tecnico presente anche De Silviestri: "Quest'anno il Bologna ha battuto tanti record. E quando ha la rosa al completo e gli effettivi concentrati e coinvolti, gioca per vincere. La Champions ci ha aiutato a capire che in certe partite bisogna alzare tutte le caratteristiche. La finale dopo 51 anni è un grandissimo orgoglio: ci siamo arrivati alla nostra maniera e vogliamo giocarla col calcio come sappiamo fare noi". L'esterno ha poi chiuso con un ricordo di Mihajlovic: "Tutta la situazione di Sinisa ci ha fatto crescere a livello umano. Avevo un rapporto incredibile con lui, la squadra in quel periodo è cresciuta tantissimo. E quel fattore umano te lo porti poi in campo. Ci ha fatto diventare uomini forti".