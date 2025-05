Italiano: "Vittoria meritata. la dedico anche a Joe Barone e alla sua famiglia"

Vincenzo Italiano ha vinto la Coppa Italia alla guida del Bologna. I rossoblù ottengono il successo dopo la vittoria per 1-0 in finale contro il Milan e ritrova un trofeo che mancava da 51 anni. Nel pieno dei festeggiamenti, l'allenatore ha parlato ai microfoni di Mediaset: "Dopo alcune delusioni, è meritata, i ragazzi hanno fatto una prestazione incredibile. Il percorso che abbiamo fatto in questa stagione è stato coronato con questa Coppa: questa gente che meritava un premio".

Italiano: "Questa gente meritava un premio" e la dedica a Barone

Per Italiano si tratta del primo successo dopo le tre finali perse alla guida della Fiorentina: "Le mie finali perse sono state delusioni pesanti. Non pensavo di prendermi la rivincita pronti via, ma ci siamo riusciti. Aggiungo un trofeo importante nel cammino, lo dedico ai ragazzi". Non solo, l'allenatore ha voluto fare una dedica speciale: "Questa mattina mi ha mandato un messaggio il figlio di Joe Barone. La dedica va a lui, alla sua famiglia. Mi ha fatto un immenso piacere leggere un messaggio da parte loro". Quindi, Italiano non si è intrattenuto oltre: "Sono contento . Lasciatemi festeggiare".