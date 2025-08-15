Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Coppa Italia, Doig lancia il Sassuolo. L'Empoli passa ai rigori

Gli emiliani approdato ai sedicesimi, dove affronteranno la vincente della sfida tra Como e Sudtirol
Coppa Italia, Doig lancia il Sassuolo. L'Empoli passa ai rigori
1 min
Il Sassuolo batte 1-0 il Catanzaro e supera il primo turno di Coppa Italia. Decisivo il gol di Doig al 32'. Gli emiliani approdato ai sedicesimi, dove affronteranno la vincente della sfida tra Como e Sudtirol. Bene, ma con qualche sofferrenza di troppo, anche l'Empoli che ha superato il primo turno battendo ai rigori la Reggiana dopo l'1-1 dei tempi regolamentari frutto del gol di Gondo al 13' del primo tempo e della rete di Ilie, che in precedenza aveva sbagliato un rigore, al 20' della ripresa. Dal dischetto gli emiliani hanno sbagliato tutti e tre i penalty con gli errori di Gondo, Marras e Rover. I toscani affronteranno ora ai sedicesimi la vincente di Genoa-Vicenza.

