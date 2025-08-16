Coppa Italia, Cagliari e Palermo avanti ai rigori. Bene anche Como e Venezia

Coppa Italia, altri quattro verdetti nella corsa ai sedicesimi di finale della kermesse tricolore. Avanza il Cagliari, che all'Unipol Domus ha avuto la meglio della Virtus Entella ai calci di rigore. Sardi in vantaggio nell'imminenza dell'intervallo grazie a un gol di Piccoli. All'86' autorete di Deiola e qualificazione da decidere dal dischetto. Per i liguri fatali gli errori Karic e Marconi, ininfulente quello di Adopo per i padroni di casa. Di Cavuoti il penalty che ha permesso agli uomini di Pisacane di staccare il pass per il prossimo turno.