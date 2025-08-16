Coppa Italia, Cagliari e Palermo avanti ai rigori. Bene anche Como e Venezia

Coppa Italia, altri quattro verdetti nella corsa ai sedicesimi di finale della kermesse tricolore. Avanza il Cagliari, che all'Unipol Domus ha avuto la meglio della Virtus Entella ai calci di rigore. Sardi in vantaggio nell'imminenza dell'intervallo grazie a un gol di Piccoli. All'86' autorete di Deiola e qualificazione da decidere dal dischetto. Per i liguri fatali gli errori Karic e Marconi, ininfulente quello di Adopo per i padroni di casa. Di Cavuoti il penalty che ha permesso agli uomini di Pisacane di staccare il pass per il prossimo turno.
Colpo del Palermo di Inzaghi a Cremona, tris in rimonta del Como di Fabregas
Colpo del Palermo di Filippo Inzaghi allo Zini contro la Cremonese di Davide Nicola. Reti inviolate nei tempi regolamentari. Impeccabili dal dischetto Brunori, Palumbo, Corona, Augello e Ceccaroni. Fatale la mancata trasformazione da parte di Johnsen. Successi in scioltezza per la terza e ultima formazione di Serie A scese in campo nella corso della serata: il Como di Cesc Fabregas. Illusorio vantaggio del Südtirol con un rigore trasfromato da Casiraghi. Doppietta di Douvikas e rete di Da Cunha. Tutto deciso nel primo tempo al Sinigaglia.
Poker del Venezia, travolto il Mantova
In Serie A c'era l'anno scorso il Venezia, che ha dimostrato di volerci tornare partendo da una prova di forza contro il Mantova in Coppa Italia: doppietta di Doumbia e Yeboah per certificare un successo mai in discussione per la squadra allenata da Stroppa.