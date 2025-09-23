Dove vedere Udinese-Palermo in tv? Mediaset o Rai, l'orario della partita di Coppa Italia

Al via i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il turno si apre a Udine, con l'Udinese di Runjaic che vuole subito rialzarsi dopo il 3-0 subito dal Milan in campionato. L'avversario sarà il Palermo di Inzaghi, attualmente in testa alla classifica di Serie B e reduce dal successo casalingo contro il Bari.
Udinese-Palermo, l'orario
Udinese-Palermo si disputerà oggi, martedì 23 settembre, alle ore 18:30 al Bluenergy Stadium di Udine.
Dove vedere Udinese-Palermo in diretta tv
Udinese-Palermo sarà trasmessa in diretta in esclusiva in chiaro su Italia Uno.
Udinese-Palermo, dove vederla in streaming
Streaming attivo su Mediaset Infinity. Per accedere al sito è necessaria la registrazione. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le formazioni ufficiali di Runjaic e Inzaghi
UDINESE (3-5-2): Nunziante; Palma, Kabasele, Goglichidze; Zanoli, Ekkelenkamp, Zarraga, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.
A disposizione: Sava, Padelli, Bertola, Kristensen, Goglichidze, Zemura, Ehizibue, Kalstrom, Miller, Camara, Lovric, Rui Modesto, Gueye, Davis.
Indisponibili: Bayo, Bravo. Squalificati: Okoye. Diffidati: -.
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Veroli; Gyasi, Gomes, Blin, Giovane; Le Douaron, Vasic; Corona. Allenatore: Inzaghi.
