Dove vedere Udinese-Palermo in tv? Mediaset o Rai, l'orario della partita di Coppa Italia

Tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida dei sedicesimi di finale. In palio il confronto con la Juve. Le scelte di Runjaic e Inzaghi
Dove vedere Udinese-Palermo in tv? Mediaset o Rai, l'orario della partita di Coppa Italia

Al via i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il turno si apre a Udine, con l'Udinese di Runjaic che vuole subito rialzarsi dopo il 3-0 subito dal Milan in campionato. L'avversario sarà il Palermo di Inzaghi, attualmente in testa alla classifica di Serie B e reduce dal successo casalingo contro il Bari.

Udinese-Palermo, l'orario

Udinese-Palermo si disputerà oggi, martedì 23 settembre, alle ore 18:30 al Bluenergy Stadium di Udine.

Dove vedere Udinese-Palermo in diretta tv

Udinese-Palermo sarà trasmessa in diretta in esclusiva in chiaro su Italia Uno.

Udinese-Palermo, dove vederla in streaming

Streaming attivo su Mediaset Infinity. Per accedere al sito è necessaria la registrazione. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Runjaic e Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Nunziante; Palma, Kabasele, Goglichidze; Zanoli, Ekkelenkamp, Zarraga, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: Sava, Padelli, Bertola, Kristensen, Goglichidze, Zemura, Ehizibue, Kalstrom, Miller, Camara, Lovric, Rui Modesto, Gueye, Davis.

Indisponibili: Bayo, Bravo. Squalificati: Okoye. Diffidati: -.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Veroli; Gyasi, Gomes, Blin, Giovane; Le Douaron, Vasic; Corona. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Avella, Pizzuto, Augello, Nicolosi, Avena, Ceccaroni, Palumbo, Segre, Ranocchia, Brunori, Pohjanpalo.
Indisponibili: Gomis, Bardi, Bani, Diakitè, Bereszynski. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

