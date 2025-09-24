Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Como-Sassuolo in tv? Mediaset o Rai, orario

La squadra di Fabregas scende in campo dopo i violenti temporali che hanno colpito la comunità lariana: in palio gli ottavi di Coppa Italia con la Fiorentina
Dove vedere Como-Sassuolo in tv? Mediaset o Rai, orario

Tutto in 90 minuti allo stadio "Sinigaglia", dove il Como di Cesc Fabregas affronta il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. In palio gli ottavi con la Fiorentina. Ore difficili per la comunità lariana, messa in ginocchio dai violenti temporali che si sono abbattuti sulla provincia comasca nelle ultime 48 ore. In tal senso, nobile il gesto delle due società di destinare l'incasso di oggi alle realtà maggiormente colpite dal maltempo.

Como-Sassuolo, l'orario

Il calcio d'inizio di Como-Sassuolo è previsto per le ore 21 di oggi, mercoledì 24 settembre, allo stadio "Sinigaglia".

Dove vedere Como-Sassuolo in diretta tv

Como-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia Uno.

Como-Sassuolo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Mediaset Infinity, disponibile su pc, smartphone e tablet. L'omonima applicazione mobile è accessibile gratuitamente, una volta effettuato il download su App Store e Play Store. Potrete seguire la partita di Coppa Italia in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Fabregas e Grosso

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Da Cunha; Kuhn, N. Paz, J. Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Cavlina, Vigorito, Goldaniga, Ramon, Moreno, Baturina, Jack, Smolcic, Perrone, Engelhardt, Caqueret, Morata, Addai, Posch.

Indisponibili: Dossena, Diao, van der Brempt. Squalificati: -. Diffidati: -.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Alvarez, Romagna, Candé, Pieragnolo; Iannoni, Boloca, Lipani; Volpato, Cheddira, Fadera. Allenatore: Grosso.

A disposizione: Satalino, Muric, Doig, Idzes, Muharemovic, Matic, Vrancx, Koné, Thorstvedt, Pierini, Berardi, Skjellerup, Laurienté, Pinamonti.

Indisponibili: Y. Paz, Walukiewicz. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

