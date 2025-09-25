Coppa Italia, Genoa e Torino avanzano: i granata agli ottavi sfideranno la Roma

Genoa-Empoli

Il Genoa accede agli ottavi di finale della Coppa Italia dopo aver battuto in rimonta l’Empoli. La formazione toscana trova il vantaggio al 12’ con un calcio di punizione dal limite che sorprende Leali; il mal posizionamento della barriera e la tardiva reazione dell’estremo difensore agevola la rete della formazione ospite. La reazione dei padroni di casa è immediata; passano tre minuti e i rossoblù riportano il risultato in equilibrio: Colombo serve Frendrup che entra in area e con il sinistro infila Perisan con una conclusione calibrata. Il raddoppio della squadra di Vieira arriva dopo dieci minuti della ripresa; cross dalla sinistra di Stanciu, Venturino prolunga la traiettoria e Marcandalli trova lo stacco vincente di testa anticipando il diretto avversario. Il Genoa trova il terzo gol a una manciata di minuti dal fischio finale: Thorsby offre a Ekhator un’opportunità invitante che l’attaccante capitalizza al meglio infilando a porta vuota. Genoa vs Atalanta 3-1: cronaca, tabellino e statistiche

Torino-Pisa

La squadra di Baroni parte con il piede giusto, e sfiora immediatamente il vantaggio con un colpo di testa di Casadei. Dopo nove minuti i padroni di casa trovano il vantaggio: angolo battuto da Ngonge e stacco vincente a centro area di Casadei che piazza la palla nell’angolo più lontano. Il Pisa non dà cenni di reazione, la manovra dei toscani è lenta e prevedibile, il Torino si affaccia ancora minacciosamente in area avversaria con una conclusione di Tameze che viene respinta in extremis. Gli ospiti a poco a poco alzano il baricentro, senza tuttavia creare particolari patemi alla difesa avversaria. In avvio di ripresa il Toro raddoppia, ma il Var annulla per un tocco di mano di Ismajli. Dall’altra parte - pochi minuti dopo - stessa situazione con una rete annullata ad Albiol per fuorigioco. La partita si accende, si fa spigolosa, Cuadrado viene espulso per proteste e lascia il Pisa in dieci uomini. La squadra di Baroni controlla la partita senza correre particolari rischi, ma all'ultimo minuto serve un prodigioso intervento di Paleari su Tramoni per evitare i supplementari.

