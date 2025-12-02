Chiellini su Yildiz: "Il rinnovo? È un giocatore speciale, necessita di più tempo"
Giorgio Chiellini ha parlato a Sport Mediaset prima degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Juventus e Udinese. Il Director of Football Strategy dei bianconeri ha parlato del momento di forma splendido di Yildiz: "Non ci sorprende quanto sta facendo Kenan, dalle mie parole sono sempre uscite stima e apprezzamento nei suoi confronti. Il rinnovo? C'è la volontà da entrambe le parti, è un giocatore così speciale che necessita di più tempo di quello che si pensi, ma è un giocatore da Juventus, ha un contratto lungo e siamo convinti che farà parte della squadra ancora per tanti anni".
Le parole di Chiellini
Chiellini ha poi parlato anche dell'infortunio di Vlahovic: "Cambia qualcosa? Cambia che non potrà giocare per tre mesi o quello che sarà. Un'assenza importante e ci dispiace, gli faccio i migliori auguri di pronta guarigione. La vedo come un'opportunità per gli altri che a oggi hanno avuto meno spazio. Per il resto ci parleremo. Mercato invernale? Nelle scorse settimane ha parlato Comolli, se ci saranno occasioni saremo pronti a coglierle, ma gennaio è ancora lontano".