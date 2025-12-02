Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 2 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Chiellini su Yildiz: "Il rinnovo? È un giocatore speciale, necessita di più tempo"© LAPRESSE

Chiellini su Yildiz: "Il rinnovo? È un giocatore speciale, necessita di più tempo"

Le parole del Director of Football Strategy della Juventus prima degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Udinese: ecco cosa ha detto
2 min
TagschielliniYildizjuve

Giorgio Chiellini ha parlato a Sport Mediaset prima degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Juventus e Udinese. Il Director of Football Strategy dei bianconeri ha parlato del momento di forma splendido di Yildiz: "Non ci sorprende quanto sta facendo Kenan, dalle mie parole sono sempre uscite stima e apprezzamento nei suoi confronti. Il rinnovo? C'è la volontà da entrambe le parti, è un giocatore così speciale che necessita di più tempo di quello che si pensi, ma è un giocatore da Juventus, ha un contratto lungo e siamo convinti che farà  parte della squadra ancora per tanti anni".

Le parole di Chiellini

Chiellini ha poi parlato anche dell'infortunio di Vlahovic: "Cambia qualcosa? Cambia che non potrà giocare per tre mesi o quello che sarà. Un'assenza importante e ci dispiace, gli faccio i migliori auguri di pronta guarigione. La vedo come un'opportunità per gli altri che a oggi hanno avuto meno spazio. Per il resto ci parleremo. Mercato invernale? Nelle scorse settimane ha parlato Comolli, se ci saranno occasioni saremo pronti a coglierle, ma gennaio è ancora lontano".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Da non perdere

Le parole di SpallettiLa partita

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS