L’Inter non molla niente: nelle teste dei giocatori c’è l’all-in

MILANO - L'intenzione in casa Inter è di riprovarci ancora. Le nubi estive, generate dal crollo nel finale della scorsa primavera, si sono diradate nei primi mesi della nuova stagione. Sotto la cenere si è riscoperto il sacro fuoco dell’ambizione: i passi falsi in campionato non hanno pregiudicato affatto la possibilità di essere ancora protagonisti nella lotta scudetto, così come la caduta di Madrid in Champions League non ha compromesso le speranze di qualificazione diretta agli ottavi di finale. In casa nerazzurra c’è voglia di vivere un’altra annata col piede sull’acceleratore, forti della fiducia che ha restituito questo primo scorcio. Non senza difficoltà, ma di certo con la sensazione che ci siano ampi margini da percorrere per migliorare un livello già alto di prestazioni. Per farlo, bisognerà settarsi sulle giuste frequenze a livello psicologico: toccherà a Cristian Chivu, che si è già dimostrato sensibile al tema, tenere i suoi al riparo da eccessive pressioni e dal rischio di frustrazione nei fisiologici momenti di flessione che torneranno a palesarsi.