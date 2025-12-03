Spalletti scatenato in diretta tv: esulta con le braccia al cielo, il motivo è tutto da ridere

"Litigare" con un auricolare si può . Parola di Luciano Spalletti , allenatore della Juventus che ha regalato un simpatico siparietto in diretta tv al termine della sfida di Coppa Italia vinta contro l'Udinese di Runjaic . Un piccolo problema tecnico con la cuffia modello in-ear, che gli consentiva di ascoltare le domande dello studio di Mediaset. La reazione , prima di salutare Monica Bertini e i suoi ospiti, è stata esilarante.

Spalletti scatenato in diretta tv: esulta con le braccia al cielo ma il motivo è tutto da ridere

"Mi è caduto di nuovo questo coso qui...", ha detto Luciano Spalletti al tramonto dell'intervista concessa a Mediaset nel post partita di Juve-Udinese, terminata sul punteggio di 2-0 per i padroni di casa. Il riferimento? Precisamente al cavo dell'in-ear che serve per collegarsi allo studio da cui arrivano domande e curiosità. "Mi tira, mi tira", ha ribadito a più riprese l'allenatore di Certaldo, che ha dovuto mantenere con la mano l'apparecchio per non farlo staccare nuovamente dall'orecchio destro. Poi, alla fine dell'ultima risposta, una sorta di "esultanza liberatoria" per aver terminato regolarmente la chiacchierata: "Ce l'ho fatta a finire con l'auricolare!", il tutto accompagnato dal gesto con le due braccia alzate e un bel "Sì!". In studio, non sono certo mancati i sorrisi, a partire da quelli di Tacchinardi e Panucci.