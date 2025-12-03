Conte promuove il Napoli: "Qualificazione meritata, ho avuto le risposte che volevo"

"È passata la squadra che ha meritato di più"

L'analisi di Conte: "È stata una serie interminabile, perché i giocatori delle due squadre hanno calciato tutti molto bene. Alla fine è passata la squadra che ha meritato di più. Ci sono state buone risposte da parte di tutti, anche quelli che avevano giocato meno hanno dato tutto ed è normale che siano calati dopo un'ora. Dopo il pari loro abbiamo reagito, creando tre nitide palle gol sulle quali è stato bravo Caprile. Il gol subito? Dispiace perché frutto di un tocco fortituito di McTominay".

"Ci sarà da soffrire, ma ne siamo consapevoli"

Sul momento della squadra in generale, Conte torna a ribadire: "Sappiamo che non siamo tanti, gli infortunati non torneranno preto e ci sarà da soffrire, ma dovremo fare di necessità virtù. Giochiamo ogni tre giorni e anche se verremo giudicati solo per i risultati, non possiamo mandare in campo sempre gli stessi. Dobbiamo continuare a fare tutti quello che stiamo facendo con grande responsabilità, di questo sono contento".

"Lucca? Deve lavorare duro..."

Interpellato infine sulla prestazione di Lucca, come sempre Conte non fa grandi concessioni all'attaccante e preferisce continuare a spronarlo: "La sua prova è stata come quella degli altri. Ha fatto gol, ma deve continuare a lavorare in maniera dura, per migliorare ancora e diventare una buona alternativa".