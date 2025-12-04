Lazio, dedica speciale per Pietrangeli: in campo contro il Milan con il lutto al braccio
ROMA - La Lazio onorerà in modo speciale la memoria di Nicola Pietrangeli, scomparso il 1° dicembre a 92 anni. La leggenda del tennis è stato un celebre tifoso biancoceleste, condividendo un forte legame con questi colori. E per questo motivo questa sera, nella sfida di Coppa Italia contro il Milan allo Stadio Olimpico, i giocatori scenderanno in campo con il lutto al braccio.
Lazio, dedica speciale per Pietrangeli: tutte le iniziative
Il tutto è stato autorizzato in via eccezionale dalla Lega Serie A, riconoscendo il profondo legame dell'ex campione di tennis con i colori biancocelesti. Prima del match sarà osservato un minuto di silenzio, come sarà fatto in tutte le manifestazioni sportive, e sui maxischermi sarà proiettato un video tributo. Ma non solo: domenica per la sfida con il Bologna, alla presenza della famiglia, il club consegnerà una maglia commemorativa con la scritta ''Pietrangeli'', che sarà poi collocata in tribuna autorità in un posto al fianco della famiglia. Inoltre, la Lazio realizzerà una produzione ufficiale, con la propria media company, per ricordare i momenti più significativi del rapporto tra Pietrangeli e la squadra del 1974.