Lazio, dedica speciale per Pietrangeli: in campo contro il Milan con il lutto al braccio

Lazio, dedica speciale per Pietrangeli: tutte le iniziative

Il tutto è stato autorizzato in via eccezionale dalla Lega Serie A, riconoscendo il profondo legame dell'ex campione di tennis con i colori biancocelesti. Prima del match sarà osservato un minuto di silenzio, come sarà fatto in tutte le manifestazioni sportive, e sui maxischermi sarà proiettato un video tributo. Ma non solo: domenica per la sfida con il Bologna, alla presenza della famiglia, il club consegnerà una maglia commemorativa con la scritta ''Pietrangeli'', che sarà poi collocata in tribuna autorità in un posto al fianco della famiglia. Inoltre, la Lazio realizzerà una produzione ufficiale, con la propria media company, per ricordare i momenti più significativi del rapporto tra Pietrangeli e la squadra del 1974.