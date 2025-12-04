Sarri: "Allenare questa Lazio mi dà gusto. Contro il Bologna..."

"Allenare questa Lazio mi dà gusto". Così Maurizio Sarri al termine di Lazio-Milan 1-0 . Un gol di Zaccagni , all'80', ha consegnato ai biancocelesti il pass per i quarti di finale di Coppa Italia . Nel postpartita, ai microfoni di Mediaset, il tecnico toscano ha commentato: "Il nostro precorso parte dall'estate con grandi difficoltà. Abbiamo avuto tantissimo infortuni, fin da giugno, ma questa è una squadra che si fa allenare. A livello tecnico abbiamo meno di altre squadre, ma lo ripeto: allenare questa Lazio in settimana mi dà gusto. Ci ha fatto piacere che all' Olimpico sono arrivate oltre quarantamila persone, che hanno un tifo feroce. Domenica scorsa, a fine partita, ho visto i ragazzi quasi mortificati, umiliati per la sconfitta in campionato. Una gara a eliminazione diretta contro il Milan è sempre qualcosa di importante. Domenica ci aspetta un'altra partita estremamente difficile, contro il Bologna ".

Sarri dopo Lazio-Milan di Coppa Italia: "Basic ci sta ripagando in maniera importante"

Quel Bologna che la Lazio affronterà anche nei quarti di finale della kermesse tricolore. Intanto, brilla Basic: "Che è arrivato qualche anno fa con grandi prospettive. Poi, per colpe nostre e sue, si era perso. Non ho avuto dubbi a ritirarlo dentro. Ci sta ripagando in maniera importante. A livello di movimento è uno dei più affidabili, se non il più affidabile".

Sarri sul futuro della Lazio: "Sarebbe importante se riuscissimo a costruire una bella base"

Sarri ha concluso parlando del futuro della Lazio: "Dobbiamo continuare a lavorare per avere, a fine stagione, sette o otto giocatori importanti su cui innestarne altri due, tre. Sarebbe tanta roba. Se riuscissimo a costruire una bella base, secondo me sarebbe già qualcosa di importante. In ogni caso, ci sarà da lavorare lo stesso. Con lo stesso gusto".