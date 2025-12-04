Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 4 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Riscossa Lazio, strepitoso Zaccagni. Allegri, mai più Milan senza Modric e Pulisic© LAPRESSE

Riscossa Lazio, strepitoso Zaccagni. Allegri, mai più Milan senza Modric e Pulisic

In Coppa Italia immediata rivincita biancoceleste dopo il rovente finale di San Siro. Il gran gol del capitano porta Sarri nei quarti. L'asso croato e Capitan America inseriti troppo tardi. Trofeo sempre tabù per i rossoneri: non lo vincono dal 2003
Xavier Jacobelli
1 min

Per il Milan non c'è niente da fare: la Coppa Italia rimane un tabù. I rossoneri non la vincono da ventidue anni e non la vinceranno nemmeno stavolta, nonostante in panchina sieda Allegri, primatista assoluto in&nb

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS