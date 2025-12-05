Rabiot, il fallo su Basic e quello di Rrahmani su Koné

Guida, che è internazionale, ha arbitrato all’europea - diciamo così -, ovvero fischiando pochissimo: ha trascurato alcuni contatti e le cadute accentuate e insomma il gioco è risultato più fluido e piacevole. Nei primi quaranta minuti ci sono state undici brevi interruzioni. Non tutti i direttori di gara sono in grado di fischiare solo se necessario.