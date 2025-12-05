Rabiot, il fallo su Basic e quello di Rrahmani su Koné
Guida, che è internazionale, ha arbitrato all’europea - diciamo così -, ovvero fischiando pochissimo: ha trascurato alcuni contatti e le cadute accentuate e insomma il gioco è risultato più fluido e piacevole. Nei primi quaranta minuti ci sono state undici brevi interruzioni. Non tutti i direttori di gara sono in grado di fischiare solo se necessario.
Ha punito tuttavia un intervento di Rabiot su Basic che mi ha riportato a quello di domenica di Rrahmani su Koné... O era fallo quello di Rrahmani o non lo era quello di Rabiot.