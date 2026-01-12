Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Coppa Italia, Roma-Torino: arbitra Bonacina, Mazzoleni al var

Ufficiali le designazioni arbitrali per l'ottavo di finale tra i giallorossi di Gasperini e i granata di Baroni, in programma martedì 13 gennaio all'Olimpico
Roma Torino coppa italia

Vigilia di Coppa Italia per la Roma, che sfiderà il Torino negli ottavi di finale in programma martedì 13 gennaio alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Mentre il club giallorosso aspetta nuovi sviluppi dal mercato, prepara la sfida contro i granata di Baroni. E intanto è ufficiale la designazione arbitrale per la sfida.

Roma-Torino, l'arbitro sarà Bonacina

Sarà Kevin Bonacina della sezione di Bergamo ad arbitrare la sfida Roma-Torino, ottavo di finale di Coppa Italia. Assistenti Cipressa-Politi, quarto ufficiale Marinelli, al var Mazzoleni, avar Paganessi. 

 

 

