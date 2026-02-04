Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bonny esce zoppicando, Thuram si ferma: Chivu costretto al doppio cambio in Inter-Torino

Durante la sfida a Monza, valida per i quarti di Coppa Italia, sostituiti per infortunio i due attaccanti nerazzurri che erano partiti come titolari: i dettagli
2 min
TagsInter

MONZA - Fuori la coppia d'attacco in un colpo solo. È quello che è successo all'Inter nella ripresa della sfida contro il Torino allo 'U-Power Stadium' di Monza, valida per i quarti di finale della Coppa Italia.

Inter-Torino, Bonny e Thuram sostituiti per problemi fisici

Con i nerazzurri avanti 2-0 in virtù delle reti segnate da Bonny al 35' e da Diouf a inizio secondo tempo (48'), al 56' il tecnico dei nerazzurri Chivu è stato infatti costretto a sostituire lo stesso Bonny (uscito zoppicando) e anche Thuram (alle prese con i crampi), ovvero i due attaccanti che aveva scelto come titolari e che sono stati rilevati rispettivamente da Pio Esposito e da Lautaro Martinez, mentre nello stesso 'slot' Sucic ha preso il posto di Mkhitaryan a centrocampo. E subito dopo il triplo cambio dei nerazzurri, il Toro ha accorciato le distanze con Kulenovic (57').

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppa Italia

Da non perdere

Marotta sul mercato dell'InterInfantino a Monza per la Coppa Italia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS