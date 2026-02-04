"Non sono giornalista e non faccio il Fantacalcio, ma.."

"Non do voti, non sono giornalista e non faccio il Fantacalcio. Sono contento della prestazione dei ragazzi e delle energie che servivano in una partita del egnere. Nel finale normale che soffri un po', viene fuori l'orgoglio dell'avversario, ma non ci hanno messo più di tanto in difficoltà. Siamo contenti del passaggio del turno, tutti felici. Noi vogliamo essere competitivi e dare continuità a quanto di buono fatto negli ultimi anni. Andiamo avanti con il lavoro e facendo buone prestazioni con la consapevolezza di poter migliorare. Sappiamo con chi abbiamo a che fare e il lavoro fatto negli ultimi mesi".

"I ragazzi stanno crescendo"

"In queste partite hai bisogno di energia e devi mettere in campo tutto. Le scelte di formazione sono state fatte i base a questo, dovevamo gestire quello che è stato gennaio e quello che sarà febbraio. Faccio i complimenti Cocchi e Kamate, a loro come a tutti quelli con cui hanno lavorato nel percorso con le giovanili. Vecchi con l'U23 sta facendo un grande lavoro con dei ragazzi che stanno crescendo e sono utili anche per noi".

"Il mercato? È sempre bas**rdo"

"Mercato senza acquisti? Una squadra può sempre migliorare, a prescindere dal mercato. ovvio che si parla spesos di quello che ci servirebbe ma non sempre va a buon fine, ma va bene così. Abbiamo un gruppo valdido, la società ha provato a fare quello che abbiamo richiesto ma il mercato è sempre bastardo. Abbiamo 24 giocatori e i ragazzi dell'U23 che ci danno una grossa mano. A noi interessa lavorare e battere colpo su colpo. Calendario? Non sono mai preoccupato, a me piace giocare, come quando ero calciatore. Avevo ambizione, senza mai passare all'ossessione. Noi andiamo avanti, lavoriamo sodo, abbiamo energia e un gruppo valido che risponde pronto in qualsiasi momento".