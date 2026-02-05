Inter-Torino, la moviola: Marchetti ok. Pochi cartellini e buona gestione

Complici i ritmi bassi, Marchetti dirige una partita corretta e senza episodi controversi. Lo si evince anche e soprattutto dal numero dei cartellini: quattro, tutti nel finale, dal 71' in poi.

Le scelte

Molto fiscale il giallo sventolato a Pio Esposito per una manata a Tameze. Errore evitabile a metà primo tempo, quando Pedersen parte in contropiede sulla fascia, ma l’arbitro ferma l’azione per un fuorigioco precedente dell’Inter, segnalato dal guardalinee dopo un calcio di punizione a favore dell’undici di Chivu: il fischietto era di spalle rispetto alla corsa del giocatore del Torino e non ha visto la ripartenza. Poi, però, si rifà sul gol dei granata, firmato da Kulenovic, perché non ferma l’azione, potenzialmente viziata dallo scontro tra de Vrij e Njie.

Regolari i gol

Regolari entrambe le reti dell’Inter: sulla prima Bonny è tenuto in gioco da Tameze, mentre nella seconda non ci sono potenziali criticità. Annullato immediatamente il gol di Prati, bandierina alzata del guardalinee e fuorigioco millimetrico: il centrocampista ha un piede leggermente avanti prima di segnare di testa. Sui contrasti Marchetti mantiene una linea che convince nel complesso.

Var: La Penna 6

La partita dei sogni. Gli schermi potevano restare spenti in sala per come si è sviluppata questa sfida di Coppa Italia, tranne per la revisione (e la conferma) dell’offside di Prati.