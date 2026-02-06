Atalanta, capolavoro Palladino: ancora una volta tabù della Juve

La più bella Atalanta della stagione ha eliminato la Juventus dalla Coppa Italia, prendendosi la rivincita sulle due finali perse con i bianconeri nel 2021 e nel 2024. In semifinale, i nerazzurri affronteranno la vincente di Bologna-Lazio. La sfida di Bergamo è stata avvincente, combattuta, ricca di spunti. Scamacca su rigore (sesto centro su sei),