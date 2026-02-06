Corriere dello Sport.it
Atalanta, capolavoro Palladino: ancora una volta tabù della Juve © ANSA

Atalanta, capolavoro Palladino: ancora una volta tabù della Juve

L'allenatore aveva già battuto i bianconeri con il Monza e la Fiorentina, si è ripetuto grazie al tris della Dea, ora in semifinale di Coppa Italia dove affronterà la vincente di Bologna-Lazio. Spalletti paga gli errori dei suoi, ma, quando non c'è Yildiz, si spegne la luce
Xavier Jacobelli
1 min
Tagscoppa italiaatalantaJuventus

La più bella Atalanta della stagione ha eliminato la Juventus dalla Coppa Italia, prendendosi la rivincita sulle due finali perse con i bianconeri nel 2021 e nel 2024. In semifinale, i nerazzurri affronteranno la vincente di Bologna-Lazio. La sfida di Bergamo è stata avvincente, combattuta, ricca di spunti. Scamacca su rigore (sesto centro su sei),

