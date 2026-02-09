Coppa Italia, le designazioni: ecco gli arbitri per Napoli-Como e Bologna-Lazio

Napoli,Como, Bologna e Lazio, ecco le ultime 4 squadre che si giocano l'accesso alla semifinale di Coppa Italia . Dopo la vittoria dell 'Inter per 2-1 sul Torino e la vittoria dell' Atalanta per 3-0 sulla Juventus è arrivato il momento di scoprire chi sfiderà le due squadre già qualificate per giocarsi l'accesso in finale.

Designazioni ufficiali Coppa Italia

Le ultime due gare dei quarti di finale saranno: Napoli-Como, martedì 10 febbraio alle ore 21:00, affidata al fischietto piemontese, Manganiello, accompagnato da Costanzo e Rossi L.(assistenti), mentre Ayroldi sarà il quarto uomo; Var e Avar rispettivamente Gariglio e Fourneau; Bologna-Lazio invece, in programma mercoledì 11 alle ore 21:00, sarà arbitrata dal padovano Chiffi, accompagnato da Rossi M. e Ceccon; quarto uomo Marinelli, mentre Var e Avar spetteranno a Paterna e Paganessi.