Coppa Italia, le designazioni: ecco gli arbitri per Napoli-Como e Bologna-Lazio
Napoli,Como, Bologna e Lazio, ecco le ultime 4 squadre che si giocano l'accesso alla semifinale di Coppa Italia. Dopo la vittoria dell'Inter per 2-1 sul Torino e la vittoria dell'Atalanta per 3-0 sulla Juventus è arrivato il momento di scoprire chi sfiderà le due squadre già qualificate per giocarsi l'accesso in finale.
Designazioni ufficiali Coppa Italia
Le ultime due gare dei quarti di finale saranno: Napoli-Como, martedì 10 febbraio alle ore 21:00, affidata al fischietto piemontese, Manganiello, accompagnato da Costanzo e Rossi L.(assistenti), mentre Ayroldi sarà il quarto uomo; Var e Avar rispettivamente Gariglio e Fourneau; Bologna-Lazio invece, in programma mercoledì 11 alle ore 21:00, sarà arbitrata dal padovano Chiffi, accompagnato da Rossi M. e Ceccon; quarto uomo Marinelli, mentre Var e Avar spetteranno a Paterna e Paganessi.