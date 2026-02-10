Bologna-Lazio, il doppio ex Delio Rossi in esclusiva: "Tanto equilibrio"

Delio Rossi conosce molto bene la piazza di Bologna e quella romana. In rossoblù ha ottenuto una promozione in Serie A, con la Lazio ha vissuto il periodo forse più esaltante e stimolante della sua carriera, tanto da aver scelto la Capitale come sua città d'adozione. Ecco perché la partita di domani nei quarti di Coppa Italia rappresenta un tuffo nel passato, tra due squadre a cui è rimasto molto legato: «Entra